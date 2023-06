"Ostrze ukraińskiej włóczni". Oni mają przełamać Rosjan

32-letni szeregowiec powiedział "The Washington Post", że pozostaje w kontakcie z niektórymi amerykańskimi instruktorami, których spotkał podczas kursu. - W Niemczech naprawdę dali nam szansę poczuć, jak to będzie. Jako lider zespołu mogę dowodzić 5-7 osobami. Kidy masz do czynienia z liczniejszymi grupami, potrzebujesz więcej praktyki. A dowodzenie batalionem jest naprawdę trudne - powiedział żołnierz.