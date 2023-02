Wściekła szarża rosyjskiego propagandzisty. Władimir Sołowjow zły na europejskie podróże Zełeńskiego

Wierny apologeta Putina więc niejako w jego imieniu nakrzyczał na Zełeńskiego i zachodnich przywódców. Zrugał lidera Ukrainy za to, że uśmiechał się do premiera Rishi Suwaka i Brytyjczyków w angielskim parlamencie, podczas gdy w Turcji doszło do potwornej tragedii, która skłoniła rosyjskiego dziennikarza do przybrania smutnego i zamyślonego wyrazu twarzy.