Ocena ISW: Putin boi się konfrontacji z NATO

Analitycy amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War dokumentują na bieżąco wydarzenia wojenne w Ukrainie. Według ich piątkowego raportu siły rosyjskie intensywnie atakowały obwód charkowski. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat meldował, że Rosjanie atakują z kierunku obwodu biełgorodzkiego i Tokmaku w obwodzie zaporoskim.