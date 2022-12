ISW: Putin uwikłany w walki o władzę na Kremlu

Znaczące oświadczenia dotyczące trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę i strategicznego kierunku rosyjskiej armii wydali Władimir Putin i rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu po środowym kolegium rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Rosjanie wracają do narracji z początku agresji. Jak jednak ocenia amerykański amerykański think tank Institute for the Study of War, w Moskwie trwają nerwowe poszukiwania sposobów na postępy wojennych działań w warunkach nowych pakietów amerykańskiej pomocy dla Ukrainy i zachodnich sankcji wobec Rosji.