Rosjanie za chwilę bezradni. "Przekroczyli swoją granicę"

Arsenał Rosji na wyczerpaniu

- Jeśli mówimy o dużych atakach, które już miały miejsce, to zostało im potencjału na co najwyżej dwa, trzy, może cztery. Ale wtedy będą zupełnie bez rakiet, co jest niedopuszczalne, bo mogą mieć zupełnie inne wyzwania i muszą zostawić przynajmniej pewną rezerwę. Przekroczyli już granicę, której zgodnie z przepisami nie powinni byli przekroczyć - mówił Ukraińskiej Prawdzie Daniłow.