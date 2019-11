Wrzawa na Twitterze po wpisie Krzysztofa Bosaka. Nie spodobała mu się tęczowa ławka

Krzysztof Bosak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie jednej z kieleckich ławek. Politykowi Konfederacji nie spodobało się, że jest pomalowana w tęczowych kolorach, kojarzących się z symbolem LGBT. Efekt? Dosadna reakcja partii Razem.

"W raczej konserwatywnych Kielcach poprzez budżet obywatelski został wprowadzony projekt budowy kilkudziesięciu takich ławek" - zaalarmował na Twitterze Krzysztof Bosak. Do wpisu dołączył zdjęcie.

Na reakcję lewicowej partii Razem nie trzeba było długo czekać. "Co Krzysztof musi czuć, gdy w sklepie widzi kredki szkolne?" - pyta drwiącym tonem na swoim profilu.

To nie pierwsza emocjonalna reakcja Krzysztofa Bosaka na kwestie związane z LGBT czy gender. W marcu nie spodobał mu się Dzień Spódnicy i Sukienki w V Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W Dniu Kobiet uczennice i uczniowie przychodzą do tej szkoły w spódnicach i sukienkach.

"Promocja zboczeń wlewa się do szkół w trakcie rządów tzw. prawicy. To jest tzw. crossdressing popularny wśród transwestytów i transseksualistów oraz tzw. drag queen. Z tym uczniów oswaja polska szkoła!" - komentował wtedy Bosak. Apelował do resortu edukacji o "pilną regulację tej kwestii".