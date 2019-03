Krzysztof Bosak o "promocji zboczeń w polskich szkołach". Internauci: Krzysiek, wyluzuj

"Promocja zboczeń wlewa się do szkół w trakcie rządów tzw. prawicy" - grzmi na swoim profilu na Twitterze jeden z liderów Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. O co chodzi? O Dzień Spódnicy i Sukienki w V Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Krzysztof Bosak uważa, że Dzień Spódnicy i Sukienki, to "promocja zboczeń" (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

"Dzień spódnicy i sukienki" to już tradycja w lubelskiej "Piątce" - informuje TOK FM. Jest organizowany 8 marca - w Dniu Kobiet. Tego dnia w spódnicach i sukienkach przychodzą do szkoły nie tylko uczennice, ale też uczniowie. - To zabawa i sposób na szkolną codzienność - tłumaczą TOK FM uczniowie liceum.

Niestety, jeden z działaczy Młodzieży Wszechpolskiej z Lublina ma na ten temat ine zdanie. Napisał na swoim profilu naTwitterze, że to skandal. "Młodzi chłopacy, uczniowie paradowali po szkole niczym nie skrępowani w krótkich spódniczkach poprzebierani za KOBIETY! Czy to jest EDUKACJA?" - stwierdził. Jego wpis został już usunięty, ale zanim tak się stało odniósł się do niego jeden z liderów Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak.

"Promocja zboczeń wlewa się do szkół w trakcie rządów tzw. prawicy. To jest tzw. crossdressing popularny wśród transwestytów i transseksualistów oraz tzw. drag queen. Z tym uczniów oswaja polska szkoła!" - skomentował zabawę licealistów na swoim profilu na Twitterze Krzysztof Bosak. I zaapelował do resirtu edukacji o "pilną regulację tej kwestii".

Uczniowie "Piątki" są zaskoczeni tymi komentarzami. Przypominają, że podobne przebieranki były w szkole organizowane jeszcze za czasów ich rodziców. Jeden z uczniów opowiada TOK FM o swojej mamie, która wiele lat temu chodziła do "Piątki" i w Dniu Wagarowicza przebierała się za mężczyznę. ego mama też chodziła do "Piątki" - już wtedy w Dniu Wagarowicza były przebieranki. - Skoro wtedy nie było problemu, że kobieta przebrała się za mężczyznę, to czemu teraz robić problem z tego, że chłopaki założyli spódnice? - zastanawiają się uczniowie.

Wpis Bosaka komentują także internauci, nie zostawiając na jego autorze suchej nitki. "Jezu, Bosak, ale z ciebie sztywniak", Bosak, wyluzuj" - apelują.

