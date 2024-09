Fala powodziowa płynie do Wrocławia. Ekspert wskazuje największe ryzyka dla miasta

- Przelanie się wody górą to jedna z najczęstszych przyczyn zniszczeń samego obiektu. Jest to skrajnie niebezpieczne. Jeśli skumulujemy wodę w dużej objętości w zbiorniku retencyjnym i potem dojdzie do awarii, jak przelanie się, czy pęknięcia zapory lub wału, to uruchomiona fala niczym tsunami rusza w dół. Na rzece Nysa Kłodzka udało się ograniczyć dynamikę zjawiska. Natomiast na świecie zdarzały się katastrofy, kiedy awaria pierwszego zbiornika niszczyła wszystkie kolejne w kaskadzie - mówi.