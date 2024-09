Potężna powódź w Polsce. Ekspert tłumaczy, co za tym stoi

- Niż genueński to jest masa wody z Morza Śródziemnego, ona jest unoszona w powietrzu na bardzo duże odległości i tym razem okazało się, że ta sytuacja przyszła do Polski. Powietrze napiera w naszym rejonie od strony północnej i to generuje bardzo duże opady, te opady są niesamowicie wielkie - przyznał prof. Bogdan Chojnicki w programie specjalnym Wirtualnej Polski. Południowo-zachodnia część Polski znalazła się pod wodą. W studiu WP Patryk Michalski zapytał eksperta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, co jest przyczyną obecnej powodzi w Polsce. Zdaniem prof. Chojnickiego wszystko dzieje się za sprawą niżu genueńskiego. Chodzi o groźny system niskiego ciśnienia, który powstaje w rejonie Morza Śródziemnego i niesie ze sobą ogromne ilości wilgoci. - To jest olbrzymia siła, tym się nie da sterować. Wszystko, co możemy robić, to redukować skutki takich nieszczęść. Ta woda, co jakiś czas będzie nam spływać. Regularnie wzrasta temperatura mórz i oceanów, to stwarza warunki do powstawania częściej takich zjawisk - dodał prof. Chojnicki.