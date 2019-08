Wrocław. W szpitalu zmarł pacjent z gangreną. Zamknięto SOR

Wrocław. W szpitalu zmarł pacjent z gangreną. Z obawy przed rozprzestrzenieniem się bakterii władze placówki zdecydowały się zamknąć SOR.

O sprawie informuje "Gazeta Wrocławska". Do zdarzenia doszło w poniedziałek w nocy. Około godziny 2, do szpitala na ul. Fieldorfa trafił pacjent z gangreną. Po czterech godzinach przyjęto go na oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej, jednak pacjent zmarł.