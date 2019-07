Lekarka SOR walczy o życie. Przez 30 lat pomagała innym. Teraz sama jej potrzebuje

Szpitalny Oddział Ratunkowy. Tu każdego dnia 55-letnia Dorota pomagała ludziom. Niejednokrotnie ratowała życie. W tym roku miała obchodzić okrągłą, 30. rocznicę pracy w zawodzie lekarskim. Niestety, życie postanowiło napisać jej inny scenariusz.

Teraz sama potrzebuje ratunku. Walczy z glejakiem. Jeśli chcesz pomóc, możesz to zrobić TUTAJ .

Śmiertelny wróg

- 1 lipca tego roku koleżanka z pracy zauważyła u mnie opadający kącik ust. Wcześniej często bolała mnie głowa, o czym też jej mówiłam. To dało do myślenia, wysłała mnie pilnie na tomograf. Już po tym badaniu wiadomo było, że nie jest dobrze… Okazało się, że w mojej głowie jest guz. Jaki? Tego jeszcze nie wiedzieliśmy, ale trzeba było działać szybko - opowiada pani Dorota.

Operacja usunięcia guza, którą wykonano w Tarnowie już kilka dni póżniej, potwierdziła najczarniejszy scenariusz. To był glejak wielopostaciowy IV stopnia. Najgorszy z możliwych.

Jest jednak nadzieja. - Dzisiaj ogromną szansą na przeżycie jest terapia OPTUNE. To specjalne urządzenie, które trzeba nieustannie mieć przy sobie. Specjalne diody umieszczone na głowie wytwarzają pole, które sprawia, że komórki rakowe się nie dzielą, rak się nie rozrasta. W przypadku złośliwego glejaka to dla osób chorych największa nadzieja na przeżycie. Niestety, jest też horrendalnie droga - tłumaczy lekarka. Na terapię potrzebuje ponad pół miliona złotych.

Ma wsparcie przyjaciół, rodziny, a w szczególności swoich córek. Starsza, Paula, mówi WP: - Działamy. Postanowiliśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy, a na ten pomysł wpadła chrześnica mamy. My opiekujemy się nią każdego dnia. A mama jest bardzo silną osobą. Walczy.

Wierzą, że dobro wraca

A jest aktywną kobietą. Nie wie, co to nuda. - Lubię aktywność fizyczną w każdej postaci. Potrafię po dyżurze zadzwonić do przyjaciółki i powiedzieć jej: bądźcie gotowi na godzinę 10. Podjeżdżam samochodem i jedziemy w Bieszczady - opowiada.