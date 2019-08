Wrocław. Atak nożownika w galerii. Prokuratura chce umorzenia sprawy

Wrocławska prokuratura chce umorzenia sprawy Turka, który zaatakował swojego rodaka w Galerii Dominikańskiej. Biegli ustalili, że mężczyzna podczas ataku był niepoczytalny i powinien trafić do zakładu psychiatrycznego.

Do ataku we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej doszło w marcu tego roku. Sprzeczka wywiązała się między dwoma mężczyznami, jak się później okazało obywatelami Turcji. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął nóż i ranił drugiego, a następnie uciekł. Ofiary nie udało się uratować. Napastnik został zatrzymany kilkanaście minut później.

Prokuratura początkowo postawiła 29-letniemu nożownikowi zarzut zabójstwa. Grozi za to dożywocie. Teraz do sądu trafił wniosek o umorzenie postępowania w tej sprawie - podaje portal tuwroclaw.pl. Biegli uznali, że podczas ataku Muhammet E. miał być niepoczytalny i powinien trafić do zamkniętego szpitala psychiatrycznego, zamiast do więzienia.