Wróciły na grób Aleksieja. "Ludzie wciąż przychodzą"

Aleksiej Nawalny został w piątek pochowany na cmentarzu Borisowskim w Moskwie. Zmarłego opozycjonistę żegnały dziesiątki tysięcy Rosjan. Trumna z ciałem Nawalnego została opuszczona do grobu przy wtórze odgrywanej przez orkiestrę melodii piosenki Franka Sinatry "My Way" – poinformował niezależny portal rosyjski Meduza.