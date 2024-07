Wrócą do negocjacji? Putin zabrał głos, wskazał na Ukrainę

Stwierdził też, że "porozumienia stambulskie" parafowane przez Ukrainę już w 2022 roku mogą być podstawą do zawarcia pokoju. - Nie przepadły, parafował je szef ukraińskiej delegacji negocjacyjnej, co oznacza, że ​​najwyraźniej były dla Ukrainy całkiem odpowiednie - stwierdził Putin, cytowany przez rosyjskie agencje. - Porozumienia te pozostają aktualne i mogą zostać wykorzystane jako podstawa do kontynuacji negocjacji - dodał.