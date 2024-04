Ukraina miała być chroniona przez NATO. Ławrow: Putin się zgodził

Jednak "The Wall Street Journal" i magazyn "Foreign Affairs", które miały dostęp do projektu porozumienia i poprzedzającego go Porozumienia Stambulskiego, wskazały, że kwestia przyszłości separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie w ogóle nie została poruszona. Ich status miał być omawiany na osobistym spotkaniu prezydentów Władimira Zełenskiego i Władimira Putina, do którego nigdy nie doszło.