Wracała do Ukrainy. Zaczęła rodzić w pociągu

Obywatelka Ukrainy razem z dwójką małych dzieci - 4- i 7-latką - zamierzała wrócić do ojczyzny. Kobieta była w ciąży i chciała urodzić w Ukrainie. Wsiadła do pociągu do Przemyśla. Pech chciał, że już przed Gliwicami, w środku nocy, zaczęła rodzić.