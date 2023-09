Potrącił kobietę i uciekł. "Zostawiłeś mnie nieprzytomną"

— Muszę pochwalić policjantów za profesjonalizm. Nie dosyć, że pani policjantka trzymała mnie za rękę, jak leżałam na betonie i wyłam z bólu, uspokajając mnie, to na dodatek panowie policjanci zaopiekowali się moim synem, tłumacząc mu, że wszystko będzie OK. Pozwolili mu nawet wejść do radiowozu, co oczywiście złagodziło jego ból i stres. Świadkowie zdarzenia nie odeszli, tylko cierpliwie czekali na przyjazd policji, aby móc złożyć oświadczenie i podać swoje dane osobowe. Dzięki tym ludziom mój syn był bezpieczny i miał się do kogo przytulić — nie kryje w rozmowie z "Faktem" wdzięczności warszawianka.