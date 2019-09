Wraca sprawa Magdaleny Żuk. Nowe informacje ws. śmierci młodej Polki w Egipcie

Magdalena Żuk zmarła dwa lata temu w Egipcie, jednak wciąż nie udało się ustalić, jak do tego doszło. Rodzina Polki przekazała nowe informacje, które mogą rzucić inne światło na całe śledztwo.

- To są narkotyki grupy Khat. To jakiś egipski narkotyk działający podobnie do tabletki ecstasy. Opisane jest jak wpływają te substancje na ciało człowieka i odpowiada temu zachowanie Magdy - opowiada Anna Cieślińska, siostra Magdaleny Żuk. Według niej, substancje musiały być podawane od dłuższego czasu.

- Po prostu jej organizm źle zareagował na to, co jej podano i ona za dużo pamiętała. Dla nich nie byłaby to komfortowa sytuacja, gdyby pamiętała i wniosła to na policję jako oskarżenie. Chcieli się zabawić z fajną, młodą, piękną kobietą, a ona miała nie pamiętać - kwituje siostra Magdaleny Żuk.