Wraca sprawa Kajetana P. Ujawniono nagranie z przesłuchania

2 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wydany wcześniej wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Kajetana P. Sąd uznał oskarżonego za winnego dokonania zabójstwa Katarzyny J. w lutym 2016 r. w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Uznał go także za winnego zaatakowania policjanta, który 26 lutego 2016 r. konwojował go w samolocie lecącym z Malty do Polski.