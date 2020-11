Kajetan P. opuścił areszt. Kolejna rozprawa ws. makabrycznej zbrodni

Jak informuje FAKT w poniedziałek 30 listopada, Kajetan P. w towarzystwie uzbrojonych funkcjonariuszy opuścił mury aresztu, by udać się na kolejną rozprawę w sprawie morderstwa z lutego 2016 roku. Proces trwa od 2018, jednak według informacji dziennika dopiero teraz wydana została, kolejna już, ekspertyza psychiatrów na temat stanu umysłu Kajetana P.

Początkowo wyrok w tej głośnej w sprawie miał zapaść w lipcu, nie doszło jednak do tego ponieważ zamówione zostały kolejne opinie biegłych psychiatrów. Choć proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się z całkowitym wyłączaniem jawności, to wiadomo, że obrońcy Kajetana P. zabiegają o uznanie go całkowicie niepoczytalnym.