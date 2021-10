Wpuścić migrantów z Białorusi? Były prezydent zaskakuje

Na granicy Polski z Białorusią wciąż pojawiają się migranci. Polski Sejm zdecydował się na przedłużenie stanu wyjątkowego w przygranicznych miejscowościach o kolejne 60 dni. Głos w sprawie migrantów i kryzysu na granicy zabrał były prezydent Bronisław Komorowski. - Polski rząd zachowuje się tak, jakby to była wojna przeciwko migrantom, niepotrzebnie, bo ranią serca wielu Polaków, którzy chcieliby mieć poczucie, że żyją w kraju wrażliwym - zaznaczył polityk w programie "Newsroom" WP. W opinii byłego prezydenta Polska powinna „od czasu do czasu przyjąć” część migrantów. - Państwo polskie może zrobić gest pod adresem konkretnej grupy osób. To nie jest coś bardzo kosztownego - ocenił Bronisław Komorowski. Jak dodał polityk, Polska nie zawsze musi przecież "pokazywać twarz systemu bezwzględnego i idącego na wojnę" przeciwko migrantom.