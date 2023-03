Wpis senatora o ofiarach pedofilii. Terlikowski: zupełnie kuriozalny

Wpis jest zupełnie kuriozalny. Znalazły się w nim - według senatora moje słowa, ujęte w cudzysłów, które nie pochodziły z mojego tekstu. Albo muszę założyć złą wolę senatora, że włożył te słowa w swój tekst, wiedząc, że cytat jest nieprawdziwy. Albo muszę przyjąć, że pan senator wymyślił ten tekst, uznał za prawdziwy i wpisał go tam. W obu przypadkach powstaje pytanie - jeśli pan senator nie potrafi przeczytać prostego tekstu, zrozumieć go i poprawnie zacytować, to jest proste pytanie: czy on może być senatorem?