Wpadka lewicowej posłanki. Wanda Nowicka nie wie, kto kieruje ministerstwami

Wanda Nowicka z Wiosny zaliczyła wpadkę na antenie radiowej. Posłanka i była wicemarszałek Sejmu nie znała nazwisk ani ministra finansów, rodziny, ani też resortu środowiska czy klimatu. - Przejdźmy do poważniejszych spraw - powiedziała, zniecierpliwiona odpytywaniem przez dziennikarza.

Posłanka Wiosny Wanda Nowicka była gościem "Popołudniowej rozmowy" w RMF FM. Pytana była o to, kto będzie kandydatem Lewicy w wyścigu do fotela prezydenckiego. Nowicka zaprzeczyła, jakoby miała startować na prezydenta.

- Nie aspiruję do fotela prezydenckiego, ten epizod mam już za sobą, pozostawiam innym koleżankom i kolegom zmaganie o ten urząd. Poszłam do sejmu, żeby zmieniać prawo, żeby kobiety miały takie samo prawo jako mężczyźni - podkreśliła Wanda Nowicka.

- Jesteśmy w procesie, który ma doprowadzić do powstania jednej lewicowej partii. Nie nastąpi to 14 grudnia, ale jest na dobrej drodze. Prawdopodobnie dokona się to na początku roku. Nie jestem jednak upoważniona do mówienia o tym - powiedziała posłanka Wiosny.