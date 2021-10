WP: PiS po cichu zmienia kandydata do Trybunału Konstytucyjnego

Adwokat Krzysztof Kamalski nie jest już kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego – dowiaduje się Wirtualna Polska. Jak poinformowaliśmy we wrześniu, prawnik od lat jest zawodowym lobbystą, co przemilczał w swoim oficjalnym życiorysie. To druga nieudana próba wyboru następcy sędziego Leona Kieresa, którego kadencja zakończyła się w lipcu tego roku. PiS ma już na oku nowego kandydata.