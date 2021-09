Ujawniamy: Zawodowy lobbysta kandydatem PiS do Trybunału Konstytucyjnego

Prawnik zaznacza jednak, że sam wpis do rejestru zawodowych lobbystów zasługuje na pochwałę. - Ironicznie można powiedzieć, że na gruncie nieefektywnych przepisów, które mamy, należą się słowa uznania za to, że ta osoba zgłosiła się do rejestru. Niestety, bardzo często działalność lobbingowa jest prowadzona poza ustawą. Tu przynajmniej są oficjalne ślady. Myślę, że w interesie kandydata jest to, by podać szczegółowe informacje o tym, w sprawie jakich przepisów prowadził działalność lobbingową, kto go zatrudniał.