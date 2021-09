Jest kandydat PiS na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

W styczniu 1982 roku do końca września 1983 r. pracował w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Był etatowym aplikantem sądowym. Od 30 września 1983 r. do dnia 30 listopada 1983 r. z kolei zatrudniony był w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia, gdzie pełnił funkcję egzaminowanego aplikanta sądowego. W latach 1983-1984 pracował w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowisku sekretarza sądowego. Lata 1981-1983 był dla nie okresem odbywania aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu i złożenia egzaminu sędziowskiego z wynikiem bardzo dobrym.