Wakat w Trybunale Konstytucyjnym. Kto zastąpi sędziego Leona Kieresa?

- Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego do tej pory nie zgłoszono kandydatury. Generalnie nie jest to sprawa życia i śmierci, chociaż ten wybór powinien zostać dokonany. Pan mi to przypomniał. Też jestem zdziwiony. Zorientuję się - mówią w rozmowie z reporterem rmf24.pl posłowie PiS Marek Ast i Bartłomiej Wróblewski.