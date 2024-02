WP: Monika Pawłowska wraca do Sejmu. Chce zastąpić Mariusza Kamińskiego

Jak powiedział nam były minister edukacji: - Tylko od pani Pawłowskiej zależy to, czy skorzysta z zaproszenia marszałka Hołowni do objęcia 461. mandatu w Sejmie, czy też będzie kandydować do sejmiku. To będzie wyłącznie jej decyzja. Jeśli pani Pawłowska nie obejmie mandatu w Sejmie, to będzie dla niej zarezerwowane miejsce do sejmiku. A jeśli nie będzie chciała kandydować do sejmiku, to mamy alternatywę dla tej listy.