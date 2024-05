Wozy na lawecie i czeki przed umową. Afera Funduszu Sprawiedliwości na dziesiątkach tysięcy stron

Ministerstwo Sprawiedliwości zabezpieczyło również maile, w których pracownicy resortu odpowiedzialni za Fundusz Sprawiedliwości sugerują lub wprost wskazują podmiotom, w jaki sposób mają wypełnić wniosek, by został on uwzględniony. Rozmówcy WP mówią, że w pismach wprost padają sformułowania o tym, co obligatoryjnie musi znaleźć się we wniosku, by dostać pieniądze.