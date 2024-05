"Skandaliczna wypowiedź". Dworczyk się wyłamuje i uderza w Romanowskiego

Do południa w obronę Mateusza Morawieckiego nie chcieli wziąć nawet jego bliscy współpracownicy, trzymając się wytycznych o zawieszeniu broni na czas kampanii. – Jeśli ktoś coś takiego powiedział, to jest to absolutna nieprawda i takie rzeczy nie powinny być mówione – przyznał w rozmowie z dziennikarzem WP - po minucie uników - Paweł Jabłoński. Wcześniej współpracownik premiera powtarzał, że nie chce komentować "pociętych nagrań" i nie odpowiedział na pytanie, czy w Zjednoczonej Prawicy można bezkarnie nazywać premiera "agentem".