Wotum nieufności dla Czarnka? Kukiz zdradził, jak zagłosuje

- Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie wywiązywało się z tej umowy, czyli nasza ustawa w zamian za kilka ich, potem znowu nasza, znowu ich, jeżeli w pewnym momencie to się gdzieś tam skończy, to ja po prostu rzucę mandat już w tej kadencji i wrócę do domu - powiedział.