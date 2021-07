Morawiecki i Gowin o ”Polskim Ładzie”. ”Szukanie większości dla rozwiązań podatkowych”

Podczas sobotniej konwencji PiS politycy partii rządzącej zostali zobowiązani do intensywnego promowania ”Polskiego Ładu”. Pierwsze projekty ustaw mają trafić do Sejmu jeszcze w tym miesiącu. Większość prezentowanych pomysłów nie budzi kontrowersji w Zjednoczonej Prawicy, to np. podniesienie kwoty wolnej od podatku. Jednak nie wszystkie propozycje są do zaakceptowania przez Porozumienia Jarosława Gowina, które przedstawia się jako adwokat klasy średniej.