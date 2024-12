Żołnierze porzucają mundur. Liczba odejść jak za rządów PiS

Dla porównania, pod koniec 2023 r. w czynnej służbie znajdowało się ponad 191 tys. żołnierzy, w tym 134,5 tys. żołnierzy zawodowych i 34 tys. żołnierzy WOT. W 2024 r. do zawodowej służby wojskowej powołano 18 tys. osób, z czego ponad 1,3 tys. to żołnierze, którzy powrócili do służby po zmianie władzy.

Mimo wzrostu liczby żołnierzy, w 2024 r. (do 16 grudnia) z zawodowej służby wojskowej odeszło 9,28 tys. żołnierzy, a z WOT 10,08 tys. ochotników. Łącznie mundur zdjęło 19,36 tys. żołnierzy, co jest wynikiem porównywalnym do roku poprzedniego, kiedy to szeregi wojska opuściło również 19,36 tys. osób. Dla porównania, w 2022 r. z armii odeszło 15,9 tys. żołnierzy zawodowych i ochotników WOT.