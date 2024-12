Duże zmiany od nowego roku dla palaczy? UE wymusza nowe przepisy

Do 2040 r. Unia Europejska chce, aby jedynie 5 proc. populacji sięgało po papierosy - informuje "Gazeta Wyborcza", powołując się na rezolucję Parlamentu Europejskiego. Obecnie pali około 24 proc. mieszkańców UE. Nowe regulacje mają ograniczyć palenie w miejscach takich jak plaże czy parki .

Jak zauważa "GW", Polska poparła europejską rezolucję. "Zapytaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, czy w związku z tym zamierza zaproponować zmianę przepisów i zaostrzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Nie otrzymaliśmy dotąd odpowiedzi, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że rząd nie pali się do zaostrzania już obowiązujących zakazów" - pisze "GW".

Rząd opóźnia także wdrożenie zakazu sprzedaży aromatyzowanych wkładów do podgrzewaczy tytoniu, choć powinien być on wprowadzony ponad rok temu. Jak podkreśla "GW", znaczna część użytkowników podgrzewaczy preferuje właśnie takie wkłady, co wpływa na zwłokę w legislacji.