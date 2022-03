Wołodymyr Zełenski i jego dyplomatyczne chwyty. Stawia polityków pod ścianą

- W niektórych miejscach są to odniesienia do historii wojennej, a w innych do pewnych traum narodowych. W Japonii prezydent Ukrainy mówił o katastrofie w Czarnobylu, o zagrożeniu nuklearnym i działających w kraju elektrowniach jądrowych. Oczywiście to jasne nawiązanie do katastrofy w Fukushimie z 2011 roku. I choć ten wypadek jądrowy spowodował śmierć kilku osób, to na stałe zagościł w japońskiej świadomości i ich obawach. Rozumieją zatem obawy Ukraińców o taką samą katastrofę u siebie - mówi.