"Wolna Szkoła" ze wsparciem WOŚP. Jurek Owsiak dosadnie o ministrze Czarnku

- Ja myślę, że pan Czarnek jest jak kilku innych ministrów, którzy są takimi wypuszczonymi cerberami, po to tylko, by zagotować. Wielokrotnie się tak robi w polityce, kogoś się wypuszcza. Wypowiedzi pana ministra Czarnka budzą ogromne kontrowersje u nauczycieli i w ogóle społecznie są bardzo kontrowersyjne - mówił w programie "Newsroom WP" Jurek Owsiak. Jak dodał szef WOŚP, w jego opinii nowy program nauczania zaplanowany przez ministra Przemysława Czarnka może doprowadzić do sytuacji, w której "uczniowie będą donosić na siebie, nie będą tworzyć zespołów, nie będą mieć więzi ze szkołą", a także z rodzinami. - Kurator będzie rządził szkołą z nadania partii, która rządzi - stwierdził Jurek Owsiak. Jak zaznaczył, z tych powodów WOŚP dołącza do akcji "Wolna Szkoła", której celem jest protest przeciwko zmianom, które minister Przemysław Czarnek chce wprowadzić w szkołach.