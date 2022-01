Wojtunik oskarża Wąsika. "To jest po części jego wina"

- Nie wierzę w obłudne wpisy polityków, w szczególności w obłudne wpisy Macieja Wąsika. To, co spotyka naszą rodzinę od ponad sześciu lat, to jest też po części wina leżąca po stronie wiceministra Wąsika - przekazał były szef CBA Paweł Wojtunik, komentując sprawę połączenia, które nieznana osoba miała wykonać do jego córki.