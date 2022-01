Były szef CBA grzmi. "Jesteście bydlakami, łajdakami i kanaliami"

Wojtunik nie krył oburzenia. Zapowiedział, że zrobi wszytko, by znaleźć sprawców. - Złożyłem wraz z córką zeznania na policji. Przekazaliśmy wszelkie dane, które powinny umożliwiać ścigania sprawców. Wiem, że służby mają do tego narzędzia. Mam też nadzieję, że minister sprawiedliwości nada tej sprawie najwyższą rangę, sprawa zostanie objęta nadzorem. Oczekuję, że będzie to najwyższy priorytet, co najmniej takki towarzyszył zakupieniu systemu Pegasus - zaznaczył.