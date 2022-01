Córka Wojtunika dostała fałszywą informację o jego śmierci. Były szef CBA pisze o przejęciu numeru

Skomentował to senator Krzysztof Brejza, który był inwigilowany Pegasusem. "Państwo totalnej inwigilacji: zmienili pod siebie mnóstwo ustaw, wyłożyli ogromne sumy w techniki inwigilacyjne, tworzyli 'cyberbiura' - jak widać tylko po to, by szpiegować przeciwników politycznych. Nie są w stanie złapać przestępcy" - napisał na Twitterze.