NIK: Obecny Rzecznik Praw Dziecka w dokumentacji zakupu sprzętu do inwigilacji

W dokumentach przekazanych Świerczkowi znalazły się też pisma szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejdy do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w których Bejda prosi o przekazanie pieniędzy na "zakup środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości", oraz pismo wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia do Jarosława Wyżgowskiego, dyrektora biura administracyjno-finansowego MS, w którym Woś poleca przekazanie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na konto CBA.