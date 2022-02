Wojskowe helikoptery nad Kijowem. Ofensywa wojsk Rosji na Ukrainie

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło w czwartek 24 lutego nagranie, na którym widać wojskowe helikoptery latające nad stolicą Ukrainy, Kijowem. Nie jest jasne, czy należą one do ukraińskiej, czy rosyjskiej armii. Ukraińskie podało informację, że to helikoptery rosyjskie. Ofensywa rosyjska na Ukrainie dociera już do stolicy Kijowa. W okolicach stolicy słychać było wybuchy po nalotach rakietowych na strategiczne cele. W mediach pojawiały się liczne nagrania, na których widać było kłęby dymu unoszące się blisko Kijowa. Rosja w czwartek o świcie rozpoczęła uderzenie na Ukrainę. Najpierw dokonała nalotów rakietowych i artyleryjskich na różne cele na terenie całej Ukrainy. Następnie na terenie Ukrainy pojawili się żołnierze rosyjscy wspierani ciężkim sprzętem. Straż Graniczna Ukrainy udostępniła nagrania z przekroczenia granicy przez rosyjską armię od strony Białorusi oraz Krymu. Władimir Putin ogłosił w specjalnym orędziu, że Rosja przeprowadzi ''specjalną operację wojskową'', a jej celem jest między innymi ''defaszyzacja Ukrainy''. Przekazał także, że Rosja nie planuje okupować Ukrainy.