Wojsko w gotowości. Ważne spotkanie Łukaszenki

Białoruski samolot rządowy leciał do Moskwy. Zawrócił

Pojawiły się także informacje o nieudanej podróży Łukaszenki do Moskwy. Raptem 32 minuty po starcie, białoruski samolot rządowy, na którego pokładzie miał znajdować się Aleksander Łukaszenko, zawrócił do macierzystego portu. Samolot zmierzał do Moskwy.