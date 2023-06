Decyduje się los Putina. Jedna kwestia jest tu kluczowa

Politolożka przypominała, że do tej pory szef wagnerowców był chętnie wykorzystywany przez rosyjskiego dyktatora. Teraz jednak postanowił się przeciwstawić. - Putin ma do czynienia z buntem wojskowym i zdecydował się na scenariusz typowy dla reżimów autorytarnych, czyli zdecydowanej reakcji i powiedzenia, że to jest zdrada - podkreśla ekspertka. Zdaniem prof. Leguckiej Putin będzie próbował zatrzymać konwój, który zmierza do Moskwy. Czy skutecznie?