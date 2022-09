"Wojna wkracza w krytyczną fazę". Szef NATO ostrzega

Wojna w Ukrainie doprowadziła do wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Działania podjęte przez Putina paradoksalnie doprowadziły do tego, że we wschodniej Europie stacjonuje większa liczba wojsk Sojuszu. - Wszystko to pokazuje, że nasze zaangażowanie w art. 5 traktatu o NATO jest niewzruszone. Europa i Ameryka Północna muszą nadal silnie współpracować w ramach NATO. W obronie naszych ludzi, narodów i wartości - podsumował Stoltenberg.