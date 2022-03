Wojna w Ukrainie. Kolejny cios w wojska rosyjskie. Strącono trzy helikoptery

- Czy prosimy o zbyt dużo? O to, żeby zamknięto niebo nad Ukrainą, żeby można było ratować ludzi? Jeśli to za dużo, to oferujemy alternatywę. Dobrze wiecie jakiego rodzaju systemy obrony przeciwlotniczej są nam potrzebne. Wiecie, jak bardzo przyda nam się to, aby bronić naszej ziemi - powiedział Wołodymyr Zełenski przy okazji przemówienia w amerykańskim Kongresie.