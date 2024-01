Wojna w prokuraturze, służby mają obawy. Nieoficjalne ustalenia

- Jeśli popatrzymy na liczby, to "protest" ogłosiło 22 funkcyjnych prokuratorów, osób wyselekcjonowanych przez b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę bądź jego zastępców. To nie są osoby znikąd. W ich przypadku to nie profesjonalizm był wykładnią do awansu na te stanowiska. Z kolei 99 proc. prokuratorów, którzy do tej pory pracowali, pracuje nadal. I nie jest to ze szkodą dla poszczególnych spraw - mówi Wirtualnej Polsce Janusz Kaczmarek, były Prokurator Krajowy w latach 2005-2007.