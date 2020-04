Wojna o wybory 10 maja. Prezydent Andrzej Duda nie ma już wątpliwości?

Rząd angażuje listonoszy

Rozmawiamy po tym, jak minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin poinformował opinię publiczną, że za dystrybucję ponad 30 milionów kart do głosowania będą odpowiadali listonosze. Według wstępnych szacunków rządu za to zadanie ma odpowiadać 26 tys. listonoszy. Statystycznie jeden będzie odpowiadał za doręczenie 1154 przesyłek z kartą wyborczą do 538 adresów.

Współpracownicy prezydenta w rozmowie z nami zwracają również uwagę na inny szczegół, dotyczący przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. - Nawet jeśli PiS-owi uda się ustawę przegłosować, to trafi ona do Senatu. Marszałek Grodzki już zapowiedział, że pomocą dla przedsiębiorców i bezpieczeństwem obywateli Senat będzie zajmował się niezwłocznie, innymi sprawami już nie. Tym samym dał wyraźnie do zrozumienia, że jakiekolwiek zmiany w kodeksie wyborczym będą procedowane pod koniec 30-dniowego terminu, jaki przysługuje Senatowi. Później ustawa trafi znowu do Sejmu, a dopiero ok. 5-6 maja do podpisu prezydenta. W 4-5 dni technicznie nie da się przygotować do wyborów korespondencyjnych. Nie ma szans - mówi nam osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.