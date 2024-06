Wojna o ambasadorów. Polacy wskazują, kto powinien decydować

W marcu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił listę około 50 ambasadorów, którzy mieli stopniowo wracać do kraju. Prezydent Andrzej Duda przystał na to - pod warunkiem, że większość z nich zostanie odwołana po zakończeniu zwyczajowej kadencji trzech - czterech lat. Według podjętych wówczas ustaleń, do wyborów prezydenckich misje mieli kontynuować Krzysztof Szczerski (ONZ), Jakub Kumoch (Chiny), Adam Kwiatkowski (Watykan) i Paweł Soloch (Rumunia). Marek Magierowski miał po odwołaniu z Waszyngtonu objąć placówkę w Buenos Aires.