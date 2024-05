Awantura o ambasadora. Prezydencka minister o dokumentach ze służb

Dodał, że kompromituje to Polskę przed dyplomacjami innych państw oraz sojusznikami. - Gdyby do pana Szatkowskiego były zastrzeżenia, to nasi sojusznicy już dawno wymusiliby wycofanie go z bycia ambasadorem przy NATO w Brukseli. To jest bardzo delikatna funkcja - mówił Bosak. - Rząd PO kompromituje się, wyciągając jakieś stare kwity bez żadnego politycznego znaczenia - dodał.