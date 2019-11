Wojna o 30-krotność ZUS. Bartosz Arłukowicz skrytykował Jarosława Gowina w rozmowie z WP. Doczekał się odpowiedzi

- Jarosław Gowin to jedyny człowiek, który potrafi tak wygiąć swój kręgosłup moralny i nie zrobić sobie krzywdy - stwierdził Bartosz Arłukowicz (PO) w programie "Tłit", komentując zamieszanie wokół 30-krotności ZUS. Co na to wicepremier rządu Zjednoczonej Prawicy? Odpowiedzi udzielił na Twitterze.

Jarosław Gowin odpiera atak Bartosza Arłukowicza (Agencja Gazeta, Fot: Robert Robaszewski)

W ocenie Bartosza Arłukowicza Jarosław Gowin "wielokrotnie pokazał, że potrafi połamać swój kręgosłup polityczno-moralny". - Mógłby trafić do podręcznika ortopedii. To jedyny człowiek, który potrafi tak go wygiąć i nie zrobić sobie krzywdy. Myślę, że ostatecznie zagłosuje "za" - drwił w programie "Tłit".

Co na to Jarosław Gowin? "Odszedłem z partii, która miała prezydenta, premiera, 16 marszałków, a sondaże wskazywały, że wygra następne wybory. B. Arłukowicz przyszedł - w zamian za stanowisko ministra - do partii, która miała prezydenta, premiera i 16 marszałków. Tyle w sprawie kręgosłupa moralnego" - ripostuje na swoim profilu na Twitterze.

Obiektem ataku Bartosza Arłukowicza w rozmowie z WP był nie tylko Jarosław Gowin. Europoseł nie krył również zdumienia postawą Lewicy. - Jeśli wesprze ten projekt, będziemy mieli sytuację absolutnie kuriozalną. Rozpoczynanie drogi w Sejmie od rozważania wsparcia obozu rządzącego jest absolutnie zaskakujące - przekonywał.

Pytany o słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która stwierdziła, że jeśli posłowie Lewicy zagłosują za ustawą PiS, "to znaczy, że są nic niewarci", odpowiedział: "Mocne, ale prawdziwe. PiS szuka ratunku. Jeśli ma być nim ręka Lewicy, patrzę na to z przykrością".

Przypomnijmy, bez 18 głosów partii Jarosława Gowina w Sejmie PiS nie mógłby liczyć na zwycięstwo w głosowaniu ws. krotności ZUS, bo dysponowałby jedynie 217 głosami. Do zwycięstwa potrzeba, przy obecności wszystkich posłów na sali, 231 "szabel".

Wicepremier kilka tygodni temu, również w programie "Tłit", zapowiedział, że Porozumienie nie zagłosuje za likwidacją 30-krotności. - Ten temat zostanie zdjęty z agendy - przekonywał.

Kilka dni temu PiS niespodziewanie wróciło do tego pomysłu.